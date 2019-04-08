СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-08T12:09:10+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет в 2019 году День выпускника ЮФУ

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День выпускника ЮФУ-2019 в Ростове-на-Дону: где и когда пройдет. Вот уже много лет в вузе существует традиция - каждую третью субботу мая выпускники со всей страны приезжают в донскую столицу для того, чтобы посетить любимый альма-матер, вернуться в молодость - вспомнить свои студенческие годы, повидаться друг с другом и с преподавателями.

Как рассказали в вузе, этот год не станет исключением. Уже 18 мая выпускников, друзей и партнеров ждут, по традиции, на самой гостеприимной поляне юга России перед зданием физического факультета университета. Сбор гостей запланирован на 16:00. Для них будет устроен грандиозный праздник. Известно, что на сцене выступят известные выпускники и лучшие творческие коллективы. А полная программа мероприятия станет, известна чуть позже.

К слову, зарегистрироваться на праздник можно уже сейчас на официальном сайте Южного федерального университета. Помимо этого, в мае студентов и абитуриентов, как правило, ждут мастер-классы, Дни открытых дверей, веселые старты, концерты, экскурсии, круглые столы и другие мероприятия.

КОНКРЕТНО

Где будут ждать гостей

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 5

Ссылка на регистрацию

ИСТОЧНИК KP.RU