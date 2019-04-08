2019-04-08T12:13:28+03:00
Общество

Победителей всероссийского ТВ-конкурса «Студенческий ТЭФИ» объявят в Ростове-на-Дону

За главный приз будут бороться студенты из 68 вузов России
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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9 апреля в 19:00 Ростове-на-Дону в стенах ДГТУ пройдет церемония открытия Пятого всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». На победу в нем претендуют более 350 студентов из 38 городов России. А лидерами по количеству присланных заявок стали представители вузов Москвы, Питера и Ростова-на-Дону.

Работы участников представлены в девяти номинациях. В рамках конкурса учрежден и специальный приз «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения». В жюри – известные деятели кино и телеиндустрии.

На протяжении нескольких дней здесь будут проходить открытые дискуссионные площадки, мастер-классы и показы фильмов (см. ниже). А торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса состоится 11 апреля в 19:00 в концертном зале Конгресс-холла ДГТУ.

Известно, что работы донских студентов ДГТУ и ЮФУ посвящены профессии почтальона и судьбе мозаики в подземных переходах донской столицы.

КОНКРЕТНО

Программа мероприятий*

на 10 апреля:

11:00 –12:00 - дискуссия «Тенденции анимации», ведущая Анна Борисова, режиссер-аниматор, студия «Петербург».

12:00 – 13:00 - мастер-класс «Документалистика XXI века: новые законы жанра», ведущий Алексей Поборцев, корреспондент, журналист.

14:00 – 15:00 - мастер-класс «Телесериал как высокий жанр», ведущий Владимир Неклюдов, продюсер.

15:00 – 16:00 - творческая встреча с Аркадием Ининым «Хороший сценарий – залог успешного телепроекта».

16:30 – 19:00 - показ и обсуждение фильма «Частная война», реж. Мэтт Хейнеман, 2018 г. (кинозал филиала ВГИК, ул. Московская, 43а, 2 этаж)

на 11 апреля:

14:00 – 15:30 - панельная дискуссия «Есть ли будущее у современной журналистики в эпоху соцмедиа и фейк ньюс?».

15:30 – 17:30 - показ и обсуждение фильма «Юра музыкант», ведущий и автор фильма Павел Селин, журналист, телеведущий.

* 6-й этаж Конгресс-холла ДГТУ, пл. Гагарина, 1.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

НА ЗАМЕТКУ

Работы в каких номинациях представлены

«Документальный фильм»,

«Информационный сюжет»,

«Режиссер телевизионной программы/фильма»,

«Продюсер телевизионной программы/фильма»,

«Звукорежиссер телевизионной программы/фильма»,

«Оператор телевизионной программы/фильма»,

«Репортер»,

«Телевизионный интернет-проект»,

«Анимационный фильм».

ВАЖНО

Кто в жюри

Президент конкурса – ректор ВГИКа Владимир Малышев;

Телеведущий, продюсер и режиссёр Дмитрий Дибров;

Телеведущий, журналист Александр Смол;

Режиссер-аниматор Анна Борисова;

Режиссер-документалист Андрей Осипов;

Оператор Олег Кириченко;

Режиссер Владимир Котт;

Репортер, телеведущая Анастасия Пак;

Корреспондент, журналист Алексей Поборцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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