Победителей всероссийского ТВ-конкурса «Студенческий ТЭФИ» объявят в Ростове-на-Дону
9 апреля в 19:00 Ростове-на-Дону в стенах ДГТУ пройдет церемония открытия Пятого всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». На победу в нем претендуют более 350 студентов из 38 городов России. А лидерами по количеству присланных заявок стали представители вузов Москвы, Питера и Ростова-на-Дону.
Работы участников представлены в девяти номинациях. В рамках конкурса учрежден и специальный приз «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения». В жюри – известные деятели кино и телеиндустрии.
На протяжении нескольких дней здесь будут проходить открытые дискуссионные площадки, мастер-классы и показы фильмов (см. ниже). А торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса состоится 11 апреля в 19:00 в концертном зале Конгресс-холла ДГТУ.
Известно, что работы донских студентов ДГТУ и ЮФУ посвящены профессии почтальона и судьбе мозаики в подземных переходах донской столицы.
КОНКРЕТНО
Программа мероприятий*
на 10 апреля:
11:00 –12:00 - дискуссия «Тенденции анимации», ведущая Анна Борисова, режиссер-аниматор, студия «Петербург».
12:00 – 13:00 - мастер-класс «Документалистика XXI века: новые законы жанра», ведущий Алексей Поборцев, корреспондент, журналист.
14:00 – 15:00 - мастер-класс «Телесериал как высокий жанр», ведущий Владимир Неклюдов, продюсер.
15:00 – 16:00 - творческая встреча с Аркадием Ининым «Хороший сценарий – залог успешного телепроекта».
16:30 – 19:00 - показ и обсуждение фильма «Частная война», реж. Мэтт Хейнеман, 2018 г. (кинозал филиала ВГИК, ул. Московская, 43а, 2 этаж)
на 11 апреля:
14:00 – 15:30 - панельная дискуссия «Есть ли будущее у современной журналистики в эпоху соцмедиа и фейк ньюс?».
15:30 – 17:30 - показ и обсуждение фильма «Юра музыкант», ведущий и автор фильма Павел Селин, журналист, телеведущий.
* 6-й этаж Конгресс-холла ДГТУ, пл. Гагарина, 1.
Фото: ДГТУ
НА ЗАМЕТКУ
Работы в каких номинациях представлены
«Документальный фильм»,
«Информационный сюжет»,
«Режиссер телевизионной программы/фильма»,
«Продюсер телевизионной программы/фильма»,
«Звукорежиссер телевизионной программы/фильма»,
«Оператор телевизионной программы/фильма»,
«Репортер»,
«Телевизионный интернет-проект»,
«Анимационный фильм».
ВАЖНО
Кто в жюри
Президент конкурса – ректор ВГИКа Владимир Малышев;
Телеведущий, продюсер и режиссёр Дмитрий Дибров;
Телеведущий, журналист Александр Смол;
Режиссер-аниматор Анна Борисова;
Режиссер-документалист Андрей Осипов;
Оператор Олег Кириченко;
Режиссер Владимир Котт;
Репортер, телеведущая Анастасия Пак;
Корреспондент, журналист Алексей Поборцев.
ИСТОЧНИК KP.RU