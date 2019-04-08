Беременность Виктории Лопыревой предсказала ее визажист
Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева два месяца назад впервые стала мамой. И в честь этого события уроженка Ростова-на-Дону поделилась с подписчиками своего Инстаграм фотографией, которая была сделана за день до родов. А заодно и рассказала, как впервые узнала о том, что ждет ребенка. Оказывается, первой это заметила визажист блондинки.
- Помню, она мне делала визаж, внимательно так на меня посмотрела и с улыбкой сказала: «Викуль, мне кажется, ты станешь мамой». Я рассмеялась, но про себя подумала: а вдруг она права? В этот же вечер, я убедилась, что так и есть. Эмоции переполняли, и через несколько месяцев на свет появился наш любимый Марк Лео.
Поклонники поделились и своими историями. А одна из них мам-подписчиц задала красавице вопрос-комплимент:
- Как можно так шикарно выглядеть за день до родов: ни отека, ни усталости?
Пост Виктории собрал почти 56 тысячи лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU