Беременность Виктории Лопыревой предсказала ее визажист

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-08T13:07:20+03:00

Хотя сама красавица, услышав про это, только рассмеялась в ответ

Изменить размер текста: A A

Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева два месяца назад впервые стала мамой. И в честь этого события уроженка Ростова-на-Дону поделилась с подписчиками своего Инстаграм фотографией, которая была сделана за день до родов. А заодно и рассказала, как впервые узнала о том, что ждет ребенка. Оказывается, первой это заметила визажист блондинки.

- Помню, она мне делала визаж, внимательно так на меня посмотрела и с улыбкой сказала: «Викуль, мне кажется, ты станешь мамой». Я рассмеялась, но про себя подумала: а вдруг она права? В этот же вечер, я убедилась, что так и есть. Эмоции переполняли, и через несколько месяцев на свет появился наш любимый Марк Лео.

lopyrevavika С Благовещеньем Пресвятой Богородицы!

Поклонники поделились и своими историями. А одна из них мам-подписчиц задала красавице вопрос-комплимент:

- Как можно так шикарно выглядеть за день до родов: ни отека, ни усталости?

Пост Виктории собрал почти 56 тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU