2019-04-08T13:13:07+03:00
Общество

Как выбрать выгодный вариант при покупке квартиры в Ростове?

Оценить преимущества новых жилых комплексов и выбрать квартиру поможет бесплатный «Тур по новостройкам»
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото Юлия ЛАНДЫШФото Юлия ЛАНДЫШ
Изменить размер текста:

Что делать, если вы хотите посмотреть несколько вариантов нового жилья и уточнить все интересующие вопросы, а времени на это катастрофически не хватает? Или вы живете не в Ростове, но квартиру хотите купить именно здесь? Вам нужно записаться на бесплатный «Тур по новостройкам» от «Комсомольской правды»!

Вы сможете посмотреть новые жилые комплексы, увидите разницу между объектами, поймете их особенности, узнаете точные сроки ввода домов в эксплуатацию, познакомитесь с выгодными специальными предложениями от компаний. И все это за один день!

21 апреля, в воскресенье, вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам центра и северной части Ростова. Вы получите возможность сравнить различные варианты, оценить транспортную доступность, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков и выбрать оптимальное жилье.

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону:

(863) 333-24-22 (доб. 1) или

куратора мероприятия 8-950-856-01-30

по будням с 9 утра до 6 вечера.

ВНИМАНИЕ!!!

Регистрация проводится до 19 апреля до 16.00.

Количество мест ограничено!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ЭкстраЛайт»: новая программа автокредитования от ВТБ со ставкой от 3,5% годовых
В 2019 году власти Дона потратят 700 миллионов рублей на коммунальную технику
В Ростове-на-Дону клиника без лицензии пообещала подобрать программу для похудения на основе генетических исследований
«Осторожно, вызывает привыкание»: «Мисс Интерконтинеталь» Валентина Расулова поделилась рецептом фирменного блюда
Никто из застройщиков не вызвался построить школу на 1100 учеников в Левенцовке
«Вы тут на себя не похожи»: Третья жена футболиста Тарасова опубликовала фото пятилетней давности
«Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, как ест макароны по-флотски и худеет
Беременность Виктории Лопыревой предсказала ее визажист
Победителей всероссийского ТВ-конкурса «Студенческий ТЭФИ» объявят в Ростове-на-Дону
День выпускника ЮФУ-2019 в Ростове-на-Дону: где и когда пройдет
Обмотали пленкой: жители Ростова-на-Дону отомстили соседу, который оставлял машину во дворе где попало
В Ростове-на-Дону нашлась 13-летняя школьница, которую искали все выходные
В Ростов-на-Дону прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В Ростове-на-Дону сгорел частный автосервис
Погода на неделю 8-14 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: дожди, ветер и потеплеет до плюс 21 градуса
Отключение света в Ростове-на-Дону 9 апреля 2019: где и когда
"Василий, да ты полиглот": Баста зачитал рэп на французском языке
"Помогите на Ferrari 488": в центре Ростова-на-Дону молодой человек собирал деньги на спорткар
ГК «Ростов-Дон» победил в гостях венгерский «Ференцварош» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Около половины жителей Ростовской области недовольны ценами и качеством услуг в сфере ЖКХ
В центре Ростова-на-Дону задержан карманник, орудовавший в общественном транспорте
В Ростове-на-Дону десятки домов на новой неделе на сутки останутся без холодной воды
«Мисс Россия»-2019: стартовало Интернет-голосование конкурса, в котором участвуют две девушки из Ростовской области