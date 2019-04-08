Как выбрать выгодный вариант при покупке квартиры в Ростове?

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-08T13:13:07+03:00

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Что делать, если вы хотите посмотреть несколько вариантов нового жилья и уточнить все интересующие вопросы, а времени на это катастрофически не хватает? Или вы живете не в Ростове, но квартиру хотите купить именно здесь? Вам нужно записаться на бесплатный «Тур по новостройкам» от «Комсомольской правды»!

Вы сможете посмотреть новые жилые комплексы, увидите разницу между объектами, поймете их особенности, узнаете точные сроки ввода домов в эксплуатацию, познакомитесь с выгодными специальными предложениями от компаний. И все это за один день!

21 апреля, в воскресенье, вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам центра и северной части Ростова. Вы получите возможность сравнить различные варианты, оценить транспортную доступность, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков и выбрать оптимальное жилье.

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону:

(863) 333-24-22 (доб. 1) или

куратора мероприятия 8-950-856-01-30

по будням с 9 утра до 6 вечера.

ВНИМАНИЕ!!!

Регистрация проводится до 19 апреля до 16.00.

Количество мест ограничено!

ИСТОЧНИК KP.RU