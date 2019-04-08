«Вы тут на себя не похожи»: Третья жена футболиста Тарасова опубликовала фото пятилетней давности
Как известно, третья супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова до встречи со звездой-спортсменом была успешной моделью. На днях Анастасия поделилась со своими подписчиками воспоминаниями из далекого прошлого, опубликовав фото пятилетней давности.
- Хорошо забытое старое, - подписала снимок уроженка города Сальска Ростовской области. - Иногда я разрываюсь между мыслью срезать 15 сантиметров волос и мыслью отращивать их дальше.
Мнения поклонников на этот счет разделились. В числе комментариев были и такие: «Вы тут на себя не похожи», «Настя, вас вообще тут не узнать ! С такой стрижкой вам тоже очень хорошо!», «Очень классная», «Королева» и «Думаю, нужно быть разной, подстричься стильно».
В общей сложности пост модели набрал больше 23 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU