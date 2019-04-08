2019-04-08T14:18:48+03:00
Общество

«Вы тут на себя не похожи»: Третья жена футболиста Тарасова опубликовала фото пятилетней давности

Анастасия Тарасова спросила у поклонников: стоит ли ей подстригаться
ГОШЕВ Игорь
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Каждый пост модели набирает десятки тысяч лайков. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Каждый пост модели набирает десятки тысяч лайков. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Как известно, третья супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова до встречи со звездой-спортсменом была успешной моделью. На днях Анастасия поделилась со своими подписчиками воспоминаниями из далекого прошлого, опубликовав фото пятилетней давности.

- Хорошо забытое старое, - подписала снимок уроженка города Сальска Ростовской области. - Иногда я разрываюсь между мыслью срезать 15 сантиметров волос и мыслью отращивать их дальше.

kostenko.94kostenko.94
Хорошо забытое старое
23152 отметок «Нравится»182 комментариевInstagram

Мнения поклонников на этот счет разделились. В числе комментариев были и такие: «Вы тут на себя не похожи», «Настя, вас вообще тут не узнать ! С такой стрижкой вам тоже очень хорошо!», «Очень классная», «Королева» и «Думаю, нужно быть разной, подстричься стильно».

В общей сложности пост модели набрал больше 23 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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