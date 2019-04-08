Никто из застройщиков не вызвался построить школу на 1100 учеников в Левенцовке

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-08T14:44:25+03:00

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Электронный аукцион на строительство новой школы в Левенцовке в Ростове-на-Дону закончился ничем - ни одна строительная компания не предложила стать подрядчиком этого объекта. Итоги подвели на сайте госзакупок сегодня, 8 апреля.

Напомним, средства на возведение нового учебного заведения должны выделяться из бюджетов трех уровней - федерального, областного и регионального. Максимальная цена контракта - 506 миллионов рублей. По плану, школа представляет собой трехэтажное здание, вмещающее 1100 учеников. Кроме классов, в ней должны быть спортзал, столовая, актовый и хореографический зал, а также своя фотостудия. По планам, объект должен быть закончен в 2021 году.

У чиновников не другого выбора, как снова объявить электронный аукцион и продолжить искать подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU