«Осторожно, вызывает привыкание»: «Мисс Интерконтинеталь» Валентина Расулова поделилась рецептом фирменного блюда

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-08T15:17:31+03:00

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«Мисс Интерконтинеталь» Валентина Расулова из Ростова-на-Дону поделилась рецептом фирменного блюда. Красавица рассказала, как она готовит лосося. Для ее рецепта необходимо около полкилограмма свежей рыбы.

- Помыла. Обтерла хорошо ромом (можно водкой). Смешала две чайных ложки с горкой соли с половиной чайной ложки сахара. Хорошо натерла мякоть, где больше филе было, больше состава нанесла. Порезала укроп, накрыла им одну половинку, сверху накрыла вторым филе. Обмотала пищевой пленкой в три слоя, - описала процесс красавица.

После чего добавила:

- Необходимо придавить чем-то тяжелым, я под микроволновку положила на два часа. Затем убрала в холодильник на 48 часов.

Красавица предупредила: «Осторожно, вызывает привыкание».

В итоге, подписчицы модели последовали ее советам, написав о своих вкусовых ощущениях: «Это божество!» и «Восторг».

- Делаю также, но без алкоголя и сахара. А вот с укропом надо попробовать! - решила разнообразить рецепт еще одна из Интерет-пользователей.

При этом поклонников удивило, что красавица проиллюстрировала полезный пост не снимком готового блюда, а откровенным фото.

ИСТОЧНИК KP.RU