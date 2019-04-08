В Ростове-на-Дону клиника без лицензии пообещала подобрать программу для похудения на основе генетических исследований
Мечтавшая похудеть ростовчанка осталась при своем весе, а еще и с кредитным договором на сумму почти в сто тысяч рублей. Дело было в одной из клиник Ростова-на-Дону, которая пообещала клиентке провести генетическое исследование, на основе которого должны были составить личную программу с рекомендациями по выбору рациона питания и физических нагрузок.
Однако при оформлении документов на оказание медицинских услуг женщине подмахнули кредитный договор. Тогда вместе с бумагами она отправилась в территориальное Управление Росздравнадзора, специалисты которого отправились в медучреждение с проверкой.
- Оказалось, что у частной клиники вообще нет лицензии на генетические исследования, - рассказала официальный представитель ведомства Елена Нечай. - После этого, дело было передано в суд, который и привлек клинику к ответственности за безлицензионную деятельность, назначив штраф в размере 40 тысяч рублей.
Не согласившись с решением суда, медики решили его обжаловать, но безрезультатно.
В Управлении призывают жителей региона быть внимательными при заполнении документов, а также проверять наличие лицензии на медицинскую деятельность.
К слову, реестр лицензий находится в открытом доступе на официальном сайте Росздравнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU