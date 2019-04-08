В Ростове-на-Дону клиника без лицензии пообещала подобрать программу для похудения на основе генетических исследований

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-08T15:35:21+03:00

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Мечтавшая похудеть ростовчанка осталась при своем весе, а еще и с кредитным договором на сумму почти в сто тысяч рублей. Дело было в одной из клиник Ростова-на-Дону, которая пообещала клиентке провести генетическое исследование, на основе которого должны были составить личную программу с рекомендациями по выбору рациона питания и физических нагрузок.

Однако при оформлении документов на оказание медицинских услуг женщине подмахнули кредитный договор. Тогда вместе с бумагами она отправилась в территориальное Управление Росздравнадзора, специалисты которого отправились в медучреждение с проверкой.

- Оказалось, что у частной клиники вообще нет лицензии на генетические исследования, - рассказала официальный представитель ведомства Елена Нечай. - После этого, дело было передано в суд, который и привлек клинику к ответственности за безлицензионную деятельность, назначив штраф в размере 40 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, медики решили его обжаловать, но безрезультатно.

В Управлении призывают жителей региона быть внимательными при заполнении документов, а также проверять наличие лицензии на медицинскую деятельность.

К слову, реестр лицензий находится в открытом доступе на официальном сайте Росздравнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU