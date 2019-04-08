В 2019 году власти Дона потратят 700 миллионов рублей на коммунальную технику

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-08T16:36:45+03:00

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В следующие шесть лет Ростовская область закупит 960 единиц коммунальной техники. В ближайшее время будут приобретены восемь машин для нужд Ремонтненского, Целинского и Чертковского сельских районов. На эти цели выделено 29 миллионов рублей.

Всего в 2019 году потребность в приобретении коммунальной техники для работ по содержанию дорог и зеленых насаждений, а также бесперебойного водоснабжения населения составляет 172 единицы стоимостью порядка 700 миллионов рублей. Об этом рассказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Ялтырева.

Добавим, что в прошедшем, 2018 году для города Шахты, Боковского, Верхнедонского, Заветинского, Кашарского, Милютинского, Обливского, Пролетарского, Ремонтненского, Тацинского и Целинского районов было закуплено 47 единиц коммунальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU