«ЭкстраЛайт»: новая программа автокредитования от ВТБ со ставкой от 3,5% годовых

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-08T16:47:50+03:00

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Мечтаете о новом автомобиле? Тогда специальное предложение от ВТБ как раз то, что нужно.

- Новое предложение «ЭкстраЛайт» уникально для рынка и позволяет выбрать любой автомобиль, при этом приобрести его в кредит с максимально низкой ставкой, – рассказал вице-президент банка Владимир Высоцкий. - Программа выполнена в формате конструктора. В зависимости от типа и количества оформленных, по желанию клиента, сервисных услуг, ему предоставляются различные дисконты. Набор дополнительных продуктов при этом может быть любым. А ВТБ обеспечит быстрое проведение сделки по упрощенной схеме и качественный сервис по дистанционному обслуживанию кредита.

Так, банк предлагает оформить автокредит по низкой ставке - от 3,5% годовых для новых авто, стоимостью до пяти миллионов рублей. И 5% для машин с пробегом, ценовая категория которых от 300 тысяч до трех миллионов рублей. Так, минимальные ценовые показатели возможны при получении дисконтов от банка: 5 п.п. при страховании жизни, 2,5 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 3 п.п. при оформлении полиса ВместоКАСКО.

При этом средства выдаются сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20 процентов от стоимости авто. А получение кредита возможно всего по двум документам и без справки о доходах.

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12,6 тысяч сделок. Именно столько на общую сумму 9,8 млрд рублей провел банк ВТБ в январе-феврале 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 18% больше. Объем портфеля на 1 марта составил 112,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU