2019-04-08T17:44:59+03:00
Происшествия

Погибли три человека: на трассе Ростов - Волгодонск Citroen столкнулся с фурой

По факту аварии начата проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверка.По факту аварии начата проверка.
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Донские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая случилась в воскресенье, 7 апреля. По предварительным данным, водитель Citroen, выезжая со второстепенной дороги, не уступил грузовому фургону Hino. Удар был такой силы, что до приезда скорой погибли 31-летний водитель и два пассажира (25-летний парень и 22-летняя девушка девушка) легкового автомобиля.

- По факту аварии начата проверка, - пояснили в донской автоинспекции.

Напомним, месяц назад под Сальском погибли три человека, еще четверо получили травмы. На достаточно свободной трассе на скорости лоб в лоб столкнулись «Лада» и Kia. Удар был такой силы, что машины разбросало по обочинам, сильнее всего пострадала иномарка. Чтобы достать людей, спасателям пришлось разрезать машину с помощью специального оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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