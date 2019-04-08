В Ростове-на-Дону адвоката подозревают в организации разбоя на 81-летнюю старушку

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-08T18:00:08+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали профессиональную защитницу и ее мужа, которых подозревают в организации разбойного нападения на пенсионерку.

Согласно официальной версии, супруги подговорили двух знакомых женщин прийти к пенсионерке под видом журналистов, подсыпать клофелин в кружку чая, чтобы бабушка отключилась, после чего обыскать квартиру в поисках денег (адвокат знала, что в семье они есть). Поначалу все шло по схеме: одна «обрабатывала» старушку, другая стояла на входе, а по телефону их действия координировали организаторы.

- Преступные действия соучастниц были пресечены родственником потерпевшей, который неожиданно для злоумышленников пришел в квартиру в момент совершения преступления, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Внук-спортсмен успел схватить одну из подозреваемых, после чего вызвал полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU