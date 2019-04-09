В Ростовской области во время пожара в частном доме погиб человек

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-09T09:50:42+03:00

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8 апреля в Миллеровском районе Ростовской области произошел пожар, в котором погиб человек. Возгорание началось утром, в 10:28, в слободе Волошино. По информации ГУ МЧС по РО, Полыхнуло в частном домовладении на площади в 4 квадратных метра. Одна бригада пожарных потушила огонь практически за 10 минут.

Несмотря на маленькие масштабы ЧП, оно унесло жизнь человека - 55-летнего мужчины. В обстоятельствах его смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Добавим, что в поселке Целина в этот день горел склад на площади в 100 квадратных метров. ЧП ликвидировали менее, чем за 15 минут, на месте работали три пожарных расчета, пострадавших нет. А в Тарасовском районе (хутор Зеленовка) сгорела хозпостройка на площади в 120 квадратных метров. Потушили быстро, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU