2019-04-09T09:50:42+03:00
Происшествия

В Ростовской области во время пожара в частном доме погиб человек

Причина трагедии устанавливается
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 апреля в Миллеровском районе Ростовской области произошел пожар, в котором погиб человек. Возгорание началось утром, в 10:28, в слободе Волошино. По информации ГУ МЧС по РО, Полыхнуло в частном домовладении на площади в 4 квадратных метра. Одна бригада пожарных потушила огонь практически за 10 минут.

Несмотря на маленькие масштабы ЧП, оно унесло жизнь человека - 55-летнего мужчины. В обстоятельствах его смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Добавим, что в поселке Целина в этот день горел склад на площади в 100 квадратных метров. ЧП ликвидировали менее, чем за 15 минут, на месте работали три пожарных расчета, пострадавших нет. А в Тарасовском районе (хутор Зеленовка) сгорела хозпостройка на площади в 120 квадратных метров. Потушили быстро, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отопление в Ростове-на-Дону отключат 11 апреля
Черная ведьма из Ростова-на-Дону попала на новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов»
Известный актер Егор Бероев провел мастер-класс для осужденных женщин в азовской колонии
Суд оставил бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского под домашним арестом до 10 мая
Два человека пострадали в страшной аварии возле храма в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пять тысяч жителей получат уведомления об окончании срока поверки электрического счетчика
Sold out: все билеты на матч "Ростов" - "Спартак" 14 апреля проданы
«Проекториум RSM»: ДГТУ и Ростсельмаш запускают совместный образовательный интенсив
Бесплатный Wi-Fi в автобусах Ростова-на-Дону предлагает организовать активная горожанка
До Стройгородка, Суворовского и Александровского помчат 47 новых автобусов с кондиционерами
В Ростовском зоопарке появилась на свет необычная пони
В Ростове-на-Дону мужчина погиб, выпав из окна четвертого этажа
В центре Ростова-на-Дону через год появится еще один музей
В Ростове-на-Дону адвоката подозревают в организации разбоя на 81-летнюю старушку
Погибли три человека: на трассе Ростов - Волгодонск Citroen столкнулся с фурой
«ЭкстраЛайт»: новая программа автокредитования от ВТБ со ставкой от 3,5% годовых
В 2019 году власти Дона потратят 700 миллионов рублей на коммунальную технику
В Ростове-на-Дону клиника без лицензии пообещала подобрать программу для похудения на основе генетических исследований
«Осторожно, вызывает привыкание»: «Мисс Интерконтинеталь» Валентина Расулова поделилась рецептом фирменного блюда