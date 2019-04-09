В центре Ростова-на-Дону через год появится еще один музей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-09T10:16:11+03:00

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В Ростове-на-Дону планируется открытие еще одного музея. Как рассказали в региональном министерстве культуры, речь идет о здании, которое было построено в конце 19 века на улице Социалистической, 77/74. В настоящее время там расположены рабочие места специалистов городского Департамента ЖКХ, которые должны будут переехать в другой офис.

Известно, что в этом году планируется получить историко-культурную и госэкспертизы, а также разработать проектно-сметную документацию. Правда, сами реставрационные работыв здании будущего музея будут производиться уже в 2020-м год.

Как добавили «Комсомолке» в министерстве культуры региона, ожидается, что музей распахнет свои двери до конца следующего года. Что же касается выставочной составляющей, то в числе прочего там могут быть экспонаты, посвященные и освобождению города в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU