2019-04-09T10:31:47+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина погиб, выпав из окна четвертого этажа

Обстоятельства трагедии устанавливаются
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".
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Днем, 8 апреля, в Ростове в одном из жилых домов на улице 2-ой Краснодарской произошло ЧП. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, из окна четвертого этажа выпал пожилой мужчина в домашнем халате. Падение оказалось для него смертельным. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Обсуждая происшествие в соцсетях, ростовчане предположили, что мужчина пытался помыть окна и сорвался вниз. Некоторые свидетельствуют, что после падения он был еще жив, но все равно скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники последней, по словам комментаторов, не слишком спешили на место происшествия. Это вызвало новую волну обсуждения качества работы медиков в Ростове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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