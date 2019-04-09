2019-04-09T11:00:05+03:00
Общество

До Стройгородка, Суворовского и Александровского помчат 47 новых автобусов с кондиционерами

«Автоколонна №1559» выводит на маршруты города новую технику
Оксана АРТЕМОВА
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Новые автобусы выходят на маршруты города. Фото: портал "Ростовский городской транспорт"Новые автобусы выходят на маршруты города. Фото: портал "Ростовский городской транспорт"
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Новую технику на улицы Ростова-на-Дону выводит на маршруты города один из крупнейших коммерческих перевозчиков города. Автопарк предприятия пополнился 11 автобусами большого класса, которые работают на газу, с кондиционерами, информационными табло и автоинформаторами. Два из них уже бороздят маршрут №90 «Темерник – Чкаловский – Ц. Рынок». До конца апреля еще девять единиц отправятся по маршрутам №№27, 49, 99, связывающим Стройгородок и Суворовский с центром Ростова-на-Дону. Об этом сообщает портал "Ростовский городской транспорт".

Также известно, что закуплено 36 ПАЗиков, которые являются автобусами средней вместимости. Они оборудованы кондиционерами, электронными табло, валидаторами для безналичной оплаты и пандусами для людей с ограниченными возможностямив. "ПАЗики" поедут по маршрутам №66-МТ «Александровка – Стартовая», №80-МТ «Александровка – Главный ЖДВ», №90-МТ «Гл. Автовокзал – ЖК Платовский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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