Бесплатный Wi-Fi в автобусах Ростова-на-Дону предлагает организовать активная горожанка

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-09T11:09:22+03:00

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На сайте "Активный ростовчанин" уже несколько дней идет голосование за инициативу жительницы донской столицы, которая предлагает организовать бесплатную сеть Wi-Fi в общественном транспорте.

- Хороший Интернет во время поездки - это очень удобно! Окупаемость сети - за счет рекламы. Интернет в городском транспорте - это огромная рекламная площадка! - пишет пользователь Марианна Золотовская. - Однако авторизация с рекламой должна быть быстрая - без "тяжелого" контента, который потребует много времени, иначе пользователи предпочтут за время недолгого проезда с ней не связываться.

Голосов по данной петиции пока немного, но уже видно, что далеко не все ростовчане "за" такое нововведение. Возможно, люди опасаются, что бесплатный Интернет в автобусах повлечет за собой подорожание стоимости проезда. А скачок цен уже ожидается в этом году, правда, по другим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU