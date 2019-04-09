2019-04-09T11:09:22+03:00
Общество

Бесплатный Wi-Fi в автобусах Ростова-на-Дону предлагает организовать активная горожанка

Окупаться сеть, по ее словам, будет за счет рекламы
Илья БОГОМОЛОВ
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А вы хотели бы бесплатный Wi-Fi в автобусах?А вы хотели бы бесплатный Wi-Fi в автобусах?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На сайте "Активный ростовчанин" уже несколько дней идет голосование за инициативу жительницы донской столицы, которая предлагает организовать бесплатную сеть Wi-Fi в общественном транспорте.

- Хороший Интернет во время поездки - это очень удобно! Окупаемость сети - за счет рекламы. Интернет в городском транспорте - это огромная рекламная площадка! - пишет пользователь Марианна Золотовская. - Однако авторизация с рекламой должна быть быстрая - без "тяжелого" контента, который потребует много времени, иначе пользователи предпочтут за время недолгого проезда с ней не связываться.

Голосов по данной петиции пока немного, но уже видно, что далеко не все ростовчане "за" такое нововведение. Возможно, люди опасаются, что бесплатный Интернет в автобусах повлечет за собой подорожание стоимости проезда. А скачок цен уже ожидается в этом году, правда, по другим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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