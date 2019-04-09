2019-04-09T11:48:21+03:00
Общество

«Проекториум RSM»: ДГТУ и Ростсельмаш запускают совместный образовательный интенсив

Две недели инженерные кейсы от мирового производителя сельхозтехники будут решать студенты ростовских вузов
Ольга КУБЫШЕВА
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13 апреля в 10:00 в ДГТУ Ростова-на-Дону состоится торжественное открытие образовательного интенсива «Проекториум RSM». Этот совместный проект вуза и компании Ростсельмаш проводится впервые. Две недели студентам ростовских вузов предстоит решать инженерные кейсы от мирового производителя сельхозтехники.

Так, апрельский проекториум - уже третий за последние два года. По сути, каждый из них - это разработанная в опорном вузе серия проблемно-ориентированных интенсивов, которые с одной стороны направлены на решение задач от действующих производств, а с другой на развитие у студентов компетенций в области проектной деятельности и инженерного мастерства.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, подобные форматы проектной активности стратегически важны для вуза, поскольку формируют у студентов ключевые инженерные компетенции. Поэтому последующие две недели прошедшие отбор и предварительные конкурсные испытания участники «Проекториума RSM» получат возможность обучаться по индивидуальному учебному графику, предполагающему полное погружение в командное решение инженерных задач предприятия-заказчика.

ВНИМАНИЕ

Заявки принимаются до 11 апреля на сайте proektorium.ru. К участию приглашаются студенты профильных направлений в области инженерии, программирования, менеджмента и экономики. Торжественное открытие образовательного интенсива состоится: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, аудитория 433.

ИСТОЧНИК KP.RU

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