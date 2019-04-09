В Ростове-на-Дону пять тысяч жителей получат уведомления об окончании срока поверки электрического счетчика
В Ростове-на-Дону уведомления об окончании срока поверки электрического счетчика получат пять тысяч жителей. Они уже направлены горожанам, у которых истек срок межповерочного интервала.
Ростовчанам, которые получили уведомления, необходимо либо осуществить поверку прибора учета, либо установить новый счетчик. В противном случае уже с 1 мая 2019 года показания счетчика перестанут приниматься для расчетов, что существенно увеличит затраты на электроэнергию. То есть иными словами, расчет будет производиться не по факту потребления, а по нормативу.
Так, если срок поверки счетчика прошел, то необходимо обратиться в свою Управляющую компанию или ТСЖ для того, чтобы там рассказали: кто должен прийти и куда обращаться.
Специалисты говорят, что средняя стоимость поверки счетчика составляет 800 рублей. Алгоритм такой - необходимо вызвать специалист обслуживающей организации для снятия показаний и демонтажа счетчика, последний доставляют в учреждение, аккредитованное в сфере метрологии, там прибор учета обследуют и по результатам выдадут свидетельство: годится ли счетчик к дальнейшей эксплуатации. Если да, то прибор учета нужно снова ввести в эксплуатацию, но уже в присутствии представителя гарантирующего поставщика - ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». А если счетчик оказался непригодным, то необходимо покупать новый прибор учета.
В компании добавили, что поверка счетчика, в среднем, проводится один раз в 16 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU