2019-04-09T12:23:32+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в страшной аварии возле храма в Ростове-на-Дону

18-летнюю девушку доставили в реанимацию
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото с места ДТП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Днем 8 апреля в Ростове на улице Пескова возле православного храма произошло страшное ДТП: столкнулись легковушка ВАЗ-2109 и внедорожник "Волга". Причем первая в результате аварии оказалась смята, а второй перевернулся на крышу.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, около 15:30 водитель внедорожника, совершая разворот, не убедился в отсутствии рядом других машин и допустил столкновение с "девяткой". В результате пострадали 21-летний парень, находившийся за рулем ВАЗ, и 18-летняя девушка-пассажирка той же машины. Последняя получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Со слов очевидцев, внедорожник выехал с обочины на встречную полосу. Для его водителя авария обошлась без серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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