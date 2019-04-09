2019-04-09T14:21:22+03:00
Общество

Суд оставил бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского под домашним арестом до 10 мая

На продлении меры пресечения настаивал следователь по делу об обманутых дольщиках
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Алексей Полянский является фигурантом дела об обманутых дольщиках. Фото: donland.ruАлексей Полянский является фигурантом дела об обманутых дольщиках. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователя регионального СКР о продлении меры пресечения бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому.

- Срок содержания под домашним арестом продлен до 10 мая, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в суде.

Алексей Полянский, который был задержан одновременно с главным архитектором южной столицы Романом Илюгиным 12 февраля, напомним, обвиняется по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, еще до назначения на свой пост в облправительстве, Полянский, в бытность главным архитектором Ростова, в 2010-м незаконно выдал разрешение застройщику на строительство многоквартирного дома, который позже был признан не соответствующим нормам, что повлекло ущерб дольщикам на сумму более 35 млн рублей.

Кроме того, ему же инкриминируется неправомерная выдача разрешения на возведение многофукционального здания на набережной Дона.

Буквально сразу после задержания Алексей Полянский, которого за день до этого уволили с занимаемой должности, был отправлен под стражу, однако 18 марта его перевели под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отопление в Ростове-на-Дону отключат 11 апреля
Черная ведьма из Ростова-на-Дону попала на новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов»
Известный актер Егор Бероев провел мастер-класс для осужденных женщин в азовской колонии
Два человека пострадали в страшной аварии возле храма в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пять тысяч жителей получат уведомления об окончании срока поверки электрического счетчика
Sold out: все билеты на матч "Ростов" - "Спартак" 14 апреля проданы
«Проекториум RSM»: ДГТУ и Ростсельмаш запускают совместный образовательный интенсив
Бесплатный Wi-Fi в автобусах Ростова-на-Дону предлагает организовать активная горожанка
До Стройгородка, Суворовского и Александровского помчат 47 новых автобусов с кондиционерами
В Ростовском зоопарке появилась на свет необычная пони
В Ростове-на-Дону мужчина погиб, выпав из окна четвертого этажа
В центре Ростова-на-Дону через год появится еще один музей
В Ростовской области во время пожара в частном доме погиб человек
В Ростове-на-Дону адвоката подозревают в организации разбоя на 81-летнюю старушку
Погибли три человека: на трассе Ростов - Волгодонск Citroen столкнулся с фурой
«ЭкстраЛайт»: новая программа автокредитования от ВТБ со ставкой от 3,5% годовых
В 2019 году власти Дона потратят 700 миллионов рублей на коммунальную технику
В Ростове-на-Дону клиника без лицензии пообещала подобрать программу для похудения на основе генетических исследований
«Осторожно, вызывает привыкание»: «Мисс Интерконтинеталь» Валентина Расулова поделилась рецептом фирменного блюда