Суд оставил бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского под домашним арестом до 10 мая

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-09T14:21:22+03:00

На продлении меры пресечения настаивал следователь по делу об обманутых дольщиках

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Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователя регионального СКР о продлении меры пресечения бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому.

- Срок содержания под домашним арестом продлен до 10 мая, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в суде.

Алексей Полянский, который был задержан одновременно с главным архитектором южной столицы Романом Илюгиным 12 февраля, напомним, обвиняется по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, еще до назначения на свой пост в облправительстве, Полянский, в бытность главным архитектором Ростова, в 2010-м незаконно выдал разрешение застройщику на строительство многоквартирного дома, который позже был признан не соответствующим нормам, что повлекло ущерб дольщикам на сумму более 35 млн рублей.

Кроме того, ему же инкриминируется неправомерная выдача разрешения на возведение многофукционального здания на набережной Дона.

Буквально сразу после задержания Алексей Полянский, которого за день до этого уволили с занимаемой должности, был отправлен под стражу, однако 18 марта его перевели под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU