Черная ведьма из Ростова-на-Дону попала на новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-09T15:35:17+03:00

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Жительница Ростова-на-Дону Ирина Игнатенко попала на новый проект «Школа экстрасенсов», на котором будет бороться за победу с другими юными магами и ведьмами. Известно, что она в команде харизматичного участника 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати, а вторую группу возглавил мастер-тренер духовных практик Свами Даши.

- Ирина получила свой дар от бабушки - черной ведьмы, - рассказали на ТНТ-Ростов. - Перед смертью она успела передать девочке часть своих знаний. Став взрослой, Ира стала замечать, что ее сила выходит из-под контроля и она может даже навредить людям. Молодая ведьма надеется, что управлять собственными способностями ее научит Константин Гецати.

ВНИМАНИЕ

Смотрите "Школа экстрасенсов" по воскресеньям в 20:30 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU