Отопление в Ростове-на-Дону отключат 11 апреля

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-09T15:51:23+03:00

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Администрация Ростова-на-Дону приняла решение об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг. Отопление в квартирах горожан отключат уже 11 апреля. Об этом сообщает "Теплокоммунэнерго".

- Давно пора, - радуются в соцсетях горожане. - Мы уже два месяца назад выкрутили дома батареи на минимум, а платим до сих пор по полной программе.

Напомним, отопительной сезон 2018 начался в Ростове-на-Дону 10 октября. Первыми прогрели школы и больницы. В дома горожан тепло пришло на пять дней позже.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, звоните по телефонам горячих линий.

АЛЛО!

МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» - 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98 или 05 (многоканальный).

Круглосуточная диспетчерская служба министерства ЖКХ Ростовской области (горячая линия) - 8 (863) 240-13-60.

Аварийные службы ООО «Лукойл-Ростовэнерго» - 234-89-44.

Аварийные службы МУП «Теплокоммунэнерго» - 274-50-15.

ИСТОЧНИК KP.RU