2019-04-09T16:54:28+03:00
Происшествия

В Новошахтинске задержали 20-летнего серийного автовора

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
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В Новошахтинске под следствием оказался 20-летний житель Октябрьского сельского района, которого подозревают в серии преступлений. Согласно официальный версии, молодой человек промышлял кражами из автомобилей. Его вычислили после того, как он угнал машину, спрятал ее в лесополосе, где разобрал на запчасти, чтобы затем продать.

- Общая стоимость украденного составила более 130 тысяч рублей, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейским удалось найти и вернуть часть украденного, а в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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