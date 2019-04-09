В Новошахтинске задержали 20-летнего серийного автовора
В Новошахтинске под следствием оказался 20-летний житель Октябрьского сельского района, которого подозревают в серии преступлений. Согласно официальный версии, молодой человек промышлял кражами из автомобилей. Его вычислили после того, как он угнал машину, спрятал ее в лесополосе, где разобрал на запчасти, чтобы затем продать.
- Общая стоимость украденного составила более 130 тысяч рублей, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Полицейским удалось найти и вернуть часть украденного, а в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU