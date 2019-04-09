Житель Ростовской области угнал из Ставропольского края вертолет

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-09T17:38:21+03:00

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В Ростовской области полиция задержала очень оригинального афериста: он умудрился угнать... целый вертолет. Причем, аж из Ставропольского края.

- 39-летний житель Шахт арендовал Ми-2 (многоцелевой вертолет советского производства. - прим. ред.) у жителя Ессентуков — якобы с последующим выкупом, а потом попросту перестал выходить с владельцем на связь, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД региона. - Тот, разумеется, обратился в полицию. И как выяснилось потом, не зря: шахтинец успел изготовить поддельный договор купли-продажи и сбыть вертолет за полмиллиона рублей уже новому желающему им обладать.

Сейчас в отношении ловкача возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ТТХ МИ-2

* Экипаж - 1 человек.

* Вместимость - 10 пассажиров.

* Длина — 11,4 метра.

* Диаметр несущего винта — 14,5 метра.

* Максимальная скорость - 210 км/ч.

* Практическая дальность - 580 км

* Практический потолок — 4 км.

ИСТОЧНИК KP.RU