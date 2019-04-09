2019-04-09T17:38:21+03:00
Общество

Житель Ростовской области угнал из Ставропольского края вертолет

Взяв в аренду Ми-2, он умудрился перепродать винтокрылую машину новому владельцу
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В отношении ловкача расследуется дело по статье "Мошенничество".В отношении ловкача расследуется дело по статье "Мошенничество".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Ростовской области полиция задержала очень оригинального афериста: он умудрился угнать... целый вертолет. Причем, аж из Ставропольского края.

- 39-летний житель Шахт арендовал Ми-2 (многоцелевой вертолет советского производства. - прим. ред.) у жителя Ессентуков — якобы с последующим выкупом, а потом попросту перестал выходить с владельцем на связь, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД региона. - Тот, разумеется, обратился в полицию. И как выяснилось потом, не зря: шахтинец успел изготовить поддельный договор купли-продажи и сбыть вертолет за полмиллиона рублей уже новому желающему им обладать.

Сейчас в отношении ловкача возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ТТХ МИ-2

* Экипаж - 1 человек.

* Вместимость - 10 пассажиров.

* Длина — 11,4 метра.

* Диаметр несущего винта — 14,5 метра.

* Максимальная скорость - 210 км/ч.

* Практическая дальность - 580 км

* Практический потолок — 4 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новошахтинске задержали 20-летнего серийного автовора
Отопление в Ростове-на-Дону отключат 11 апреля
Черная ведьма из Ростова-на-Дону попала на новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов»
Известный актер Егор Бероев провел мастер-класс для осужденных женщин в азовской колонии
Суд оставил бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского под домашним арестом до 10 мая
Два человека пострадали в страшной аварии возле храма в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пять тысяч жителей получат уведомления об окончании срока поверки электрического счетчика
Sold out: все билеты на матч "Ростов" - "Спартак" 14 апреля проданы
«Проекториум RSM»: ДГТУ и Ростсельмаш запускают совместный образовательный интенсив
Бесплатный Wi-Fi в автобусах Ростова-на-Дону предлагает организовать активная горожанка
До Стройгородка, Суворовского и Александровского помчат 47 новых автобусов с кондиционерами
В Ростовском зоопарке появилась на свет необычная пони
В Ростове-на-Дону мужчина погиб, выпав из окна четвертого этажа
В центре Ростова-на-Дону через год появится еще один музей
В Ростовской области во время пожара в частном доме погиб человек
В Ростове-на-Дону адвоката подозревают в организации разбоя на 81-летнюю старушку
Погибли три человека: на трассе Ростов - Волгодонск Citroen столкнулся с фурой
«ЭкстраЛайт»: новая программа автокредитования от ВТБ со ставкой от 3,5% годовых
В 2019 году власти Дона потратят 700 миллионов рублей на коммунальную технику
В Ростове-на-Дону клиника без лицензии пообещала подобрать программу для похудения на основе генетических исследований
«Осторожно, вызывает привыкание»: «Мисс Интерконтинеталь» Валентина Расулова поделилась рецептом фирменного блюда