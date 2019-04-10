В Ростове-на-Дону среда 10 апреля 2019 станет самым жарким днем недели
Среда, 10 апреля, если верить прогнозам синоптиков, обещает стать самым жарким днем этой недели. Уже днем столбики уличных термометров взметнутся до отметки в плюс 22 градуса. Будет ясно и без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит от четырех до семи метров в секунду. К вечеру похолодает, но не на много - до плюс 17 выше нуля.
К слову, за всю историю метеонаблюдений это еще не самое жаркое 10 апреля. Так, в 1975 году на дворе в этот день было зафиксировано плюс 26,3 градуса, а вот самым холодным этот день был в 1923 году — на дворе было почти минус шесть градусов.
Кстати, уже в четверг, 11 апреля, погода в донской столице резко изменит свое солнечное настроение. Ожидается похолодание до плюс 16 градусов и дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU