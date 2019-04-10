В Ростове-на-Дону среда 10 апреля 2019 станет самым жарким днем недели

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-10T09:18:05+03:00

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Среда, 10 апреля, если верить прогнозам синоптиков, обещает стать самым жарким днем этой недели. Уже днем столбики уличных термометров взметнутся до отметки в плюс 22 градуса. Будет ясно и без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит от четырех до семи метров в секунду. К вечеру похолодает, но не на много - до плюс 17 выше нуля.

К слову, за всю историю метеонаблюдений это еще не самое жаркое 10 апреля. Так, в 1975 году на дворе в этот день было зафиксировано плюс 26,3 градуса, а вот самым холодным этот день был в 1923 году — на дворе было почти минус шесть градусов.

Кстати, уже в четверг, 11 апреля, погода в донской столице резко изменит свое солнечное настроение. Ожидается похолодание до плюс 16 градусов и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU