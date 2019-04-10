Пропал после ДТП: В Ростовской области ищут 67-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-10T09:36:13+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 67-летний Иван Гончаров. Мужчина пропал 6 апреля после дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы рассказывают, что инцидент случился на трассе М4 «Дон», там где находится поворот на село Абрамовка. Говорят, он просто ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким. Предполагается, что пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

- Известно, что в тот день он было одет в черную болоньевую куртку, сине-зеленую рубашку в клетку, черное трико с белыми лампасам и черные галоши, - рассказали волонтеры «Лиза Алерт Юг», которые занимаются его поисками. - Рост мужчины 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с сединой, глаза светлые.

Если вы что-то знаете о его местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанными ниже.

АЛЛО!

Звоните по номеру 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU