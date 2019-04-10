2019-04-10T09:41:55+03:00
Общество

"Скоро мы не увидим Дон": ростовчане просят не строить плавучие кафе на набережной

Голосование за данное предложение идет на портале мэрии
Илья БОГОМОЛОВ
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Набережная Дона.Набережная Дона.Фото: Яндекс.Карты
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На портале "Активный ростовчанин" набирает голоса петиция о запрете строительства плавучих кафе и гостиниц на набережной реки Дон. Горожанин Алексей Скрипка указывает конкретные места, где он просит не возводить подобные объекты: в створе Богатяновского спуска и проспекта Сиверса.

- Скоро мы не увидим Дон, - пишет мужчина.

За сутки его предложение поддержали 24 человека, 5 проголосовали против.

- Ну и пусть будут, это дополнительный колорит: поесть мороженое в таком кафе, - прокомментировал ростовчанин Владислав Козак.

- Строят их не для "поесть мороженого". Там совершенно противоположные планы на клиентов. Вот то, что скоро полностью закроют реку, это верно. Опять же, загрязняют воду. Куда сливают помои и прочую гадость? - ответил ему другой житель донской столицы Виталий Плотников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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