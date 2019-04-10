В Ростовской области жертвами клещей стали 162 человека

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-10T09:45:15+03:00

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В Ростовской области число укушенных клещами продолжает расти. Так, по последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, уже в медицинские учреждения обратились 162 человека, к которым присосались кровопийцы. В лидерах - жители города Ростова-на-Дону, откуда 21 пациент. На одного меньше в Неклиновском районе Дона. В Волгодонске и Таганроге – по восемь человек, а в Сальском районе – семь. Также пострадавшие есть в Песчанокопском и Матвеево-Курганском районах.

Известно, что почти половина пострадавших дети и подростки до 14 лет. Эпидемиологи говорят, что цифры хоть и внушительные, но они на уровне многолетних показателей. Санитарные врачи напоминают, что отправляясь на природу нужно выбирать правильную одежду, проводить взаимоосмотры, а если после укуса клеща почувствовали себя плохо, то нужно сразу же обращаться к врачу. В ближайшем травмпункте, к тому же, вам помогут еще снять кровопийцу и отправить его на анализ.

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Пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU