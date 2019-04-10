В Ростове-на-Дону предлагают запустить сеть школьных автобусов
На сайте "Активный ростовчанин" создана петиция за введение в городе школьных автобусов.
- Не знаю, почему до сих пор ни один чиновник не догадался. Совершенно очевидно, что дорожная сеть сильно разгружается в период школьных каникул. Ни во время сессии у студентов, ни во время отпусков, а именно во время школьных каникул. И по проспекту Нагибина, и по проспекту Стачки в такие периоды очень легко проезжать в часы пик. На машине за 20-30 минут, на автобусе - за 40. Если родители, развозящие детей по школам, создают такие пробки, почему бы не организовать сеть школьных автобусов? Ну или каждой школе выдать как минимум по одному автобусу, - пишет ростовчанин Антон Шашкин.
Он предлагает обязать учеников ездить только на школьных автобусах, объясняя, что это нововведение обеспечит безопасность детей и даст больше свободного времени родителям. Активист подчеркнул, что данный подход является общемировой практикой.
ИСТОЧНИК KP.RU