2019-04-10T09:57:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону предлагают запустить сеть школьных автобусов

Прежде всего, эта идея призвана разгрузить дороги в час пик
Илья БОГОМОЛОВ
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Школьные автобусы - общемировая практика.Школьные автобусы - общемировая практика.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На сайте "Активный ростовчанин" создана петиция за введение в городе школьных автобусов.

- Не знаю, почему до сих пор ни один чиновник не догадался. Совершенно очевидно, что дорожная сеть сильно разгружается в период школьных каникул. Ни во время сессии у студентов, ни во время отпусков, а именно во время школьных каникул. И по проспекту Нагибина, и по проспекту Стачки в такие периоды очень легко проезжать в часы пик. На машине за 20-30 минут, на автобусе - за 40. Если родители, развозящие детей по школам, создают такие пробки, почему бы не организовать сеть школьных автобусов? Ну или каждой школе выдать как минимум по одному автобусу, - пишет ростовчанин Антон Шашкин.

Он предлагает обязать учеников ездить только на школьных автобусах, объясняя, что это нововведение обеспечит безопасность детей и даст больше свободного времени родителям. Активист подчеркнул, что данный подход является общемировой практикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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