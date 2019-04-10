СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-10T10:10:45+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 10-11 апреля 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 10-11 апреля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 10-11 апреля 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе планируются плановые отключения света. Они пройдут сразу в нескольких районах донской столицы. Цель таких отключений — плановые работы на электросетях, чтобы не допускать аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света*

10 апреля до 12:00:

- ул. Филимоновская 217; ул. Соколова 72, 78, 80; ул. Чехова 101

10 апреля до 17:00:

- ул. Черевичкина 15-83; ул. Ереванская 28-44, 47; ул. 34-я линия 1-15, 2-24; ул. 36-я линия 1-23, 2-30; ул. 38-я линия 1-29, 2-20; ул. 40-я линия 2-30, 3

- ул. Комсомольская 9; ул. 31-я линия 16

- ул. Ереванская 12-28; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22

- ул. Совхозная 1-35, 2А, 2К, 2Д, 2Р

- просп. Королева 2/1, 2/3, 4, 4А, 4В, 4/1, 6/3, 6/4; ул. Добровольского 13/3, 13/4; бул. Комарова 16/2

10 апреля до 18:00:

- ул. Амбулаторная 4-8, 1-39; пер. Котельный 1-5, 4-6; пер. Луганский 2-8, 1-9; ул. Портовая 35-53, 66А 57-87, 87А; пер. Рыночный 1-21, 2-36; ул. Скрябина 1-27, 4-30, 32-44; пер. Чайкиной 4-8, 3-15; пер. А. Барбюса 1-15, 2-18; пер. Весенний 1-35, 2-36; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Луначарского 2-4, 1-7; пер. Маратовский 7-13, 2-14; пер. Нестерова 2-26, 1-23; пер. Барнаульский 5-9, 4-12; пер. Бобруйский 2-14, 3-15; пер. Виражный 5-19; пер. Готвальда 2-18, 1-21; пер. Жигулёвский 3-5, 2-6; ул. Загорская 70, 72, 68А; пер. Зеркальный 1-15, 2-18; ул. Петрашевского 2-12, 1-35; ул. Портовая 30, 5-33, 2-72; пер. Профильный 2-4, 1-9; пер. Юных Коммунаров 2-10, 1-13

10-12 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская; ул. Односторонняя; ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский

11 апреля с 09:00 до 16:00:

- просп. Королёва 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/2

- пер. Державинский 2-44, 19-43; ул. Красных Зорь 139-155, 138-146; ул. Седова 153-193, 62-96; ул. Н. Бульварная 103-119; ул. 7-го февраля 1-61, 2-54

11 апреля с 09:00 до 13:00:

- ул. 10-я линия 15-25, 16-36, 81; ул. 12-я линия 1-31, 2-36; ул. Майская 24-30, 25-43

11 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. 30-летия Октября 105-183, 168-250; ул. Задонская 31-61, 58-64; ул. Пескова 186, 188; ул. Учебная 1-29

11 апреля с 09:00 до 18:00:

- ул. Дарвина 1-65, 36-68; ул. Долгожданная 36А; ул. Линейная 39-101, 42-110; ул. Лучевая 1-71, 2-76; ул. Мадояна 202, 224-240, 205-245, 205А, 245А; ул. Песчанокопская 2-56, 1-57; ул. Сормовская 121-125, 134-136; ул. Байкальская 41-97, 38-98; ул. Дарвина 73-83, 88-92; ул. Доватора 142-148, 149-157, 187-189, 140А, 142А, 142Е; ул. Карпатская 37-47, 40-48; ул. Ковалевской 45-49, 44-54; ул. Лобачевского 30, 36-50; ул. Семипалатинская 39-49, 44-52

11 апреля с 13:00 до 17:00:

- ул. 10-я линия 16-36, 15-25; ул. 12-я линия 2-36, 1-31; ул. 10-я линия 81

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU