"Первый фонтан в Левенцовке": в сети обсуждают фото грязевого гейзера в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-10T10:28:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчане в социальных сетях активно обсуждают фотографию грязевого гейзера, который забил на одной из стройплощадок в микрорайоне Левенцовка 9 апреля. Столб воды желтого цвета в полтора метра в высоту так органично вписался в пейзаж новостроек, что многие не постеснялись назвать его красивым.

- Первый фонтан в Левенцовке, - подписал снимок местный скульптор Сергей Бербеницкий, тот самый, что зимой лепил невероятных по красоте снеговиков.

seregabratka Первый фонтан в левенцовке

- Прямо как в Питере, - комментируют ростовчане. - Осталось благоустроить.

Новую "достопримечательность" уже сравнили с нефтью, лечебной грязью, золотым деревом и бесплатной автомойкой. Горожане иронизируют, что за открытием фонтана должно последовать появления парка.

ИСТОЧНИК KP.RU