СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-10T11:00:27+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют перекрыть дороги 1 Мая 2019. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Выясняем, все про перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Ростове-на-Дону

Изменить размер текста: A A

Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. В частности, известно, что 1 мая с 09:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице Большая Садовая - на участке от проспекта Буденновский до проспекта Театральный.

Кроме того, в тот же день с 08:30 до 23:00 не проехать по проспекту Театральному донской столицы - от улицы Максима Горького до улицы Социалистической.

Будет прекращено движение транспортных средств на Театральной площади. В администрации города уточнили, что там будет не проехать с 21:30 вторника, 30 апреля, до 23:00 следующего дня.

В мэрии уже попросили извинения за причиненные неудобства. Чиновники просят автомобилистов, чей путь лежит по этому маршруту центра города, по-возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU