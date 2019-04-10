Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия
Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. В частности, известно, что 1 мая с 09:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице Большая Садовая - на участке от проспекта Буденновский до проспекта Театральный.
Кроме того, в тот же день с 08:30 до 23:00 не проехать по проспекту Театральному донской столицы - от улицы Максима Горького до улицы Социалистической.
Будет прекращено движение транспортных средств на Театральной площади. В администрации города уточнили, что там будет не проехать с 21:30 вторника, 30 апреля, до 23:00 следующего дня.
В мэрии уже попросили извинения за причиненные неудобства. Чиновники просят автомобилистов, чей путь лежит по этому маршруту центра города, по-возможности, выбирать альтернативные пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU