СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-10T11:31:09+03:00

Выясняем, что ждет участников акции в ДГТУ во время Тотального диктанта 2019 в Ростове-на-Дону

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Тотальный диктант 2019 в Ростове-на-Дону: в ДГТУ приготовили насыщенную культурную программу. Желающих проверить свои знания русского языка будут ждать в ближайшую субботу, 13 апреля, к 12:00. Всего в донской столице будет работать более 30 площадок. Две из них – в Донском государственном техническом университете – в аудитории 384 главного корпуса вуза, что на площади Гагарина, 1, а также в культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия» на улице Социалистической, 162, где у посетителей будет возможность погрузится еще и в историю Лейб-гвардии казачьего полка.

– Для нас сотрудничество с организаторами акции неслучайно, ведь уровень грамотности воинской элиты Дона был очень высоким, – сообщила руководитель культурно-выставочного центра ДГТУ Ирина Романова. – Мы покажем уникальные рукописные документы, а также образцы прекрасной каллиграфии гвардейцев и подлинные документы XIX-XX веков.

При этом экскурсия будет сопровождаться демонстрацией казачьей фланкировки в исполнении реконструкторов. А о подвигах казачьих частей русской императорской гвардии посредством программы дополненной реальности посетителям экспозиции расскажут Екатерина II и сами казаки-гвардейцы. В завершение гостям предложат попробовать чай, приготовленный на основе донских полевых трав, и сфотографироваться в казачьих костюмах.

ВАЖНО!

Количество мест ограничено. Для участия необходима регистрация. Заполнить анкету можно на сайте: https://totaldict.ru/rostov-on-don/

ИСТОЧНИК KP.RU