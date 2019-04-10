«Барби пора на пенсию»: Ростовчанка Виктория Лопырева порадовала поклонников новым образом

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-10T11:45:36+03:00

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Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону ошарашила поклонников новым образом. Глядя на фотографию модели в ярком розовом платье, многие ее подписчики выдохнули: «Барби пора на пенсию». Комплиментов в Инстаграм ростовчанки столько, что рябит в глазах: «Эталон женской красоты», «Какая же вы красавица», «Спасибо вам за вашу красоту».

И это при том, что всего два месяца назад самая сексуальная блондинка России впервые стала мамой. на самом деле, Виктория очень быстро пришла в форму после родов и теперь радует поклонников не только красивыми образами, но и размышлениями. Вот, например, одно из них:

lopyrevavika Все мы (пользователи Инста) привыкли делиться друг с другом частью своей жизни

- Все мы пользователи Инстаграм привыкли делиться друг с другом частью своей жизни, рассказывать о событиях и озвучивать свою позицию, - написала она в своем микроблоге, - но было очевидно, что у любой соцсети есть «свой век», и потом вместе с новым поколением придет и новый формат.

Далее она рассказала, что несколько вечеров посвятила просмотру YouTube и спросила у подписчиков, где им интереснее смотреть интервью: «На Первом канале или в Интернете? »

Ответы были в духе: «Лучше книги читать. Для мозгов полезнее», «ТВ давно как не актуально! Особенно среди молодежи».

Под постом Виктории уже больше 40 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU