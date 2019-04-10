2019-04-10T11:45:56+03:00
Общество

Дом купца Солодова в центре Ростова-на-Дону отремонтируют за 31 миллион рублей

Власти ищут подрядчика
Илья БОГОМОЛОВ
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Газетный, 47.Газетный, 47.Фото: Яндекс.Карты
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На сайте госзакупок появился электронный аукцион на капремонт старинного здания в центре Ростова. Областные власти готовы заплатить более 31 миллиона рублей подрядчику, который восстановит объект культурного наследия регионального значения по адресу: переулок Газетный, 47. Там необходимо привести в порядок фасады и стены, а также обустроить новую вентиляцию.

Речь идет о здании 19-го века. Оно принадлежало ростовскому купцу Федору Солодову, владельцу мукомольной фабрики, и входило в комплекс самого предприятия. В советское время это был Дом работников просвещения (Домом учителя). Внутри располагалась большая библиотека. Сейчас там находится отдел Ростовского областного музея краеведения.

Здание двухэтажное, прямоугольное, имеет подвал и чердак с двумя четырехгранными шатрами. Лепнина представлена маскаронами, которые украшают замковые камни и кронштейны. Во время прошлых ремонтов несколько раз была переделана крыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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