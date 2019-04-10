2019-04-10T11:53:30+03:00
Экономика

Переезд «Роствертола» из Ростова-на-Дону в Батайск займет пять лет

К 2023 году производитель «Ночных охотников» полностью перенесет свои мощности в город-спутник южной столицы
Александр СТЕПАНОВ
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"Ночные охотники" перелетят из Ростова-на-Дону в Батайск. Фото: официальный сайт."Ночные охотники" перелетят из Ростова-на-Дону в Батайск. Фото: официальный сайт.
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Генеральный директор холдинга «Вертолеты России», в который входит ростовский завод «Роствертол», собирающий такие винтокрылые машины, как Ми-28Н («Ночной охотник»), Ми-35М и Ми-26Т, сообщил, что к 2023 году предприятие полностью перенесет свои мощности из южной столицы в Батайск.

Процесс, который продлится пять лет, по словам Андрея Богинского, пройдет в три этапа: на первом, уже в 2020-м, появится летно-испытательная станция, на которой будут проходить испытания вертолетов, на втором, к 2023-му, запустят сборно-окрасочное производство, и наконец, на третий этап отводят создание учебно-тренировочного центра для пилотов и инженеров.

- Все полеты будут вынесены за пределы Ростова-на-Дону, - пояснил Богинский. - Это то, что сегодня мешает жителям: город уже давно окружил «Роствертол», дома вошли в санитарную зону, где городские власти не должны были бы согласовывать застройку.

В настоящее время испытания боевых машин, производимых на ростовском вертолетном заводе, проходят на аэродроме «Северный», однако это действительно, как отмечалось ранее, не отвечает возрастающим нагрузкам на предприятие.

Распоряжение о создании в Батайске вертолетного кластера было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым весной 2015 года. Сумма инвестиций в этот проект тогда называлась в размере 20 млрд рублей.

Добавим, что Андрей Богинский в интервью «Ведомостям» также рассказал о планах «Вертолетов России» увеличить поставки своей продукции на четверть в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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