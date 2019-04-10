Ростов - Спартак 14 апреля 2019: где смотреть матч 23-го тура РПЛ

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-10T12:20:55+03:00

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Где смотреть матч 23-го тура РПЛ Ростов - Спартак 14 апреля: прямую трансляцию поединка обеспечит платный телеканал "Матч Премьер". В соответствии с сеткой вещания, прямая трансляция запланирована на 18:25. Начало встречи на "Ростов-Арене" - в 19.00.

Как уже сообщала "КП"-Ростов-на-Дону" 9 апреля, все билеты на матч Ростов - Спартак проданы. В своем официальном заявлении донской клуб пригласил болельщиков на стадион за три часа до стартового свистка, пообещав любителям футбола яркую развлекательную программу:

"Уважаемые болельщики, матч против «Спартака» вызвал большой ажиотаж среди любителей футбола. На «Ростов Арене» ожидается полная загрузка, поэтому убедительно просим вас приходить на матч с красно-белыми заранее! - говорится в сообщении ФК "Ростов". - Гейты «Ростов Арены» откроются за три часа до стартового свистка, а на территории стадиона вас ждет большая развлекательная программа.

Матч Ростов - Спартак обслужит судейская бригада Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.

Ростов - Спартак 14 апреля 2019: Игра близко....24 апреля, "Ростов Арена". Матч "Ростов" - "Спартак". Ты должен быть там! Автор видео - Олег Мешко, продюсерский центр "2X RND Production"

ИСТОЧНИК KP.RU