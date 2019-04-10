«Розарий на груди смотрится как откровение»: Фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяна Котова

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-10T12:22:26+03:00

Красавица в мини рассказала поклонникам том, как добиться цели

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«Мисс Россия» Татьяна Котова вот уже несколько лет не сходит с пьедестала для многих своих поклонников. Почти каждый день красавица публикует фото, от которых дух захватывает.

Вот и на этот раз под снимком в откровенном мини Татьяна поразмышляла на тему целей.

- Иногда я замечала, что бывают дни когда люди ничего не делают не потому, что не хотят, а потому что не знают что, - поделилась наблюдениями красавица-блондинка. - Очень важно понять, чего мы хотим, поставить хотя бы парочку целей и потом все станет намного легче.

kottova Доброго и потрясающего дня нам всем

Далее она привела цитату известного режиссера Деборы Дэй: «Выберите направление, в котором вы хотите развиваться, и питайте себя. Вы стоите того, чтобы этим заняться».

Однако поклонников больше воодушевила не цитата дня, а образ модели.

В числе комментариев: «Шикарная», «Красивая Таня», «Розарий на груди смотрится как откровение», «Вау!!! Секси!!!», «Танечка, вы с ума сводите своей красотой» и «Несравненная».

Под постом уроженки Ростовской области уже больше 24 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU