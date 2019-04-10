«Розарий на груди смотрится как откровение»: Фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяна Котова
«Мисс Россия» Татьяна Котова вот уже несколько лет не сходит с пьедестала для многих своих поклонников. Почти каждый день красавица публикует фото, от которых дух захватывает.
Вот и на этот раз под снимком в откровенном мини Татьяна поразмышляла на тему целей.
- Иногда я замечала, что бывают дни когда люди ничего не делают не потому, что не хотят, а потому что не знают что, - поделилась наблюдениями красавица-блондинка. - Очень важно понять, чего мы хотим, поставить хотя бы парочку целей и потом все станет намного легче.
Далее она привела цитату известного режиссера Деборы Дэй: «Выберите направление, в котором вы хотите развиваться, и питайте себя. Вы стоите того, чтобы этим заняться».
Однако поклонников больше воодушевила не цитата дня, а образ модели.
В числе комментариев: «Шикарная», «Красивая Таня», «Розарий на груди смотрится как откровение», «Вау!!! Секси!!!», «Танечка, вы с ума сводите своей красотой» и «Несравненная».
Под постом уроженки Ростовской области уже больше 24 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU