2019-04-10T12:36:13+03:00
Общество

«Красивая страсть!»: «Миссис Россия» Полина Диброва решила разобрать гардероб после зимы

Подписчики многодетной мамы были уверены, что этим в звездной семье должны заниматься слуги
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Подписчики многодетной мамы были уверены, что этим в звездной семье должны заниматься слуги. Фото: Инстаграм Полины Дибовой.Подписчики многодетной мамы были уверены, что этим в звездной семье должны заниматься слуги. Фото: Инстаграм Полины Дибовой.
Изменить размер текста:

«Миссис Россия» Полина Диброва решила разобрать гардероб после зимы. Об этом она доверительно сообщила подписчикам своего Инстаграм.

- Собираюсь завтра заняться гардеробом: убрать зимние вещи и развесить летние , - рассказала многодетная мама. - Возможно, после погода начнет баловать нас. Кто уже проделал этот путь? Работы минимум на день?

Многие подписчики поделились своим опытом в этом вопросе.

- Я проделала этот путь, - написала одна из них. - И тут же холод вернулся к нам, а еще дожди и такая мерзость на улице. Приходится закутываться шарфами.

- Я начала это делать, но дальше курток зимних никуда не ушла, - призналась другая. - Это реально займет уйму времени.

polinadibrovapolinadibrova
Собираюсь завтра заняться гардеробом
6073 отметок «Нравится»102 комментариевInstagram

Но были и те, кто искренне удивился порыву модели.

- У вас этим не слуги занимаются? - написала одна из подписчиц.

- Так ведь в том-то все и дело, что Полина хочет сама выбрать, что именно носить в сезоне лето 2019! Прислуге такое не доверишь.

Но многие акцентировали внимание на весеннем образе Дибровой на фото: «Полина - красотка!» и «Многодетная мама, а так выглядишь! Просто загляденье!» и «Красивая страсть!» (пунктуация сохранена, - прим. Автр.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону иностранцы могут написать упрощенный «Тотальный диктант-2019»
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области ограничили движение
«Грудь вышла бомбово»: Подписчики обсуждают весенний образ «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой
«Розарий на груди смотрится как откровение»: Фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяна Котова
Ростов - Спартак 14 апреля 2019: где смотреть матч 23-го тура РПЛ
Переезд «Роствертола» из Ростова-на-Дону в Батайск займет пять лет
Дом купца Солодова в центре Ростова-на-Дону отремонтируют за 31 миллион рублей
«Барби пора на пенсию»: Ростовчанка Виктория Лопырева порадовала поклонников новым образом
Тотальный диктант 2019 в Ростове-на-Дону: в ДГТУ приготовили насыщенную культурную программу
Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия
"Первый фонтан в Левенцовке": в сети обсуждают фото грязевого гейзера в Ростове-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 10-11 апреля 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону предлагают запустить сеть школьных автобусов
В Ростовской области жертвами клещей стали 162 человека
"Скоро мы не увидим Дон": ростовчане просят не строить плавучие кафе на набережной
Пропал после ДТП: В Ростовской области ищут 67-летнего пенсионера
В Ростове-на-Дону среда 10 апреля 2019 станет самым жарким днем недели
Житель Ростовской области угнал из Ставропольского края вертолет
В Новошахтинске задержали 20-летнего серийного автовора