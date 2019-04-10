«Красивая страсть!»: «Миссис Россия» Полина Диброва решила разобрать гардероб после зимы
«Миссис Россия» Полина Диброва решила разобрать гардероб после зимы. Об этом она доверительно сообщила подписчикам своего Инстаграм.
- Собираюсь завтра заняться гардеробом: убрать зимние вещи и развесить летние , - рассказала многодетная мама. - Возможно, после погода начнет баловать нас. Кто уже проделал этот путь? Работы минимум на день?
Многие подписчики поделились своим опытом в этом вопросе.
- Я проделала этот путь, - написала одна из них. - И тут же холод вернулся к нам, а еще дожди и такая мерзость на улице. Приходится закутываться шарфами.
- Я начала это делать, но дальше курток зимних никуда не ушла, - призналась другая. - Это реально займет уйму времени.
Но были и те, кто искренне удивился порыву модели.
- У вас этим не слуги занимаются? - написала одна из подписчиц.
- Так ведь в том-то все и дело, что Полина хочет сама выбрать, что именно носить в сезоне лето 2019! Прислуге такое не доверишь.
Но многие акцентировали внимание на весеннем образе Дибровой на фото: «Полина - красотка!» и «Многодетная мама, а так выглядишь! Просто загляденье!» и «Красивая страсть!» (пунктуация сохранена, - прим. Автр.).
ИСТОЧНИК KP.RU