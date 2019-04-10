2019-04-10T12:48:41+03:00
Общество

«Грудь вышла бомбово»: Подписчики обсуждают весенний образ «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой

Модель рассказала поклонникам, что уже несколько лет живет на две страны
ГОШЕВ Игорь
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Модель рассказала поклонникам, что уже несколько лет живет на две страны. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Модель рассказала поклонникам, что уже несколько лет живет на две страны. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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В Инстаграм «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой аншлаг. Причина тому фото, которое опубликовала красавица. Поклонники просто не смогли пройти мимо глубокого декольте и модного весеннего образа красавицы. Под ним уже несколько тысяч лайков.

Там же девушка призналась, что уж несколько лет живет на две страны.

- Я не могу жить на одном месте больше полутора месяцев, - написала она. - Это не мое. Я чувствую, что необходимо всегда разнообразие. Так я проживаю больше интересных моментов в жизни. У меня стерлись понятия времен года. Я наслаждаюсь и от солнечного Дубай, и от суровой Москвы. Такой контраст дает мне ощущения свободы. Так было всегда за последние семь лет.

Некоторые поддержали красавицу:

- Полностью поддерживаю! Сейчас делаем все, чтобы через десяток лет (когда дети подрастут) так и жить, зимовать в одном месте, а летом навещать родственников и родину, - написала одна из Интерет-подписчиц Расуловой.

Но многие все же сделали акцент на фоторяде микроблога модели, в числе комментариев: «Такая фотография!», «Очень красивая!», «Идеальная», «Какой стиль!», «Грудь вышла бомбово» и «Ну это обложка!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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