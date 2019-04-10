2019-04-10T13:59:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону иностранцы могут написать упрощенный «Тотальный диктант-2019»

Текст для написания адаптирован под особенности изучения русского языка
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В субботу, 13 апреля, в Ростове-на-Дону иностранцы могут написать упрощенный «Тотальный диктант» 2019. Их будут ждать в 14:00 в Донской государственной публичной библиотеке, что на улице Пушкинской. Там расположится одна из площадок TRUD, которые создаются специально для иностранцев.

Как рассказала официальный координатор этого проекта и доцент ЮФУ Инна Ковтуненко, участникам предстоит выполнить десять заданий по тексту, а также при желании написать короткий отрывок или весь текст под диктовку, чтобы почувствовать всю атмосферу акции. Тем более, что текст для написания будет адаптирован под особенности изучения русского языка как иностранного.

К слову, Южный федеральный университет является официальным партнером «Тотального диктанта». А в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации вуза уже несколько лет подряд проходит серия открытых лекций «Русский язык по вторникам». Они для всех, кто хочет подтянуть свои знания и написать «Тотальный диктант». Там же, в течение месяца ведущие профессора, доценты, филологи читают лекции по русскому языку.

Напомним, акция «Тотальный диктант-2019» пройдет 13 апреля более чем в 700 городах России и мира, в ней примут участие более 200 тысяч человек. Известно, что не менее двух тысяч среди них будут жителями Ростова-на-Дону.

ВАЖНО!

Зарегистрироваться на площадку TRUD в Ростове-на-Дону можно по ссылке: https://totaldict.ru/rostov-on-don/?city=46

ИСТОЧНИК KP.RU

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