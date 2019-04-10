Житель Таганрога угнал две машины, чтобы добраться домой

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-10T15:56:23+03:00

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В Таганроге задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в угонах. Согласно официальной версии, ранее судимый (за кражу, разбой и угон) местный житель разбил окно ВАЗ-2109, завел двигатель и поехал домой.

- На одной из улиц автомобиль заглох, а злоумышленник продолжил свой путь уже на «ГАЗели», которую тоже угнал, - пояснили в правоохранительных органах.

Полицейские вернули транспортные средства законным владельцам, а мужчину доставили в отдел. На данный момент с него взята подписка о невыезде.

К слову, в Азове повязали 24-летнего угонщика. Он повредил дверной замок автомобиля, уехал на нем в ближайший пункт приема металла, где сдал его в качестве лома. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU