13 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-10T17:27:27+03:00

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Сегодня утром, 10 апреля, в Ростове на проспекте Стачки столкнулись два автобуса - № 67 и 67А. ДТП произошло на остановке "Переулок Бабушкина". По предварительной информации сотрудников ГИБДД, 45-летний водитель автобуса средней вместимости не выбрал безопасную дистанцию до находившегося впереди него большого "МАЗа" (тот как раз высаживал пассажиров) и врезался в него. Предварительно, за медицинской помощью обратились сам водитель, девять его пассажиров и еще три человека из второго автобуса. У пострадавших, в основном, ушибы и сотрясения. Движение на проспекте не перекрывалось.

- В автобусе моя жена была, - рассказал в социальной сети ростовчанин Евгений. - Если коротко, автобус уже поехал, но увидел еще пассажирку с ребенком и ради нее резко остановился, и в него въехал сзади идущий малый автобус. Жена говорит, много людей в автобусе пострадало, но самое страшное - водитель после столкновения не открыл двери, не поинтересовался состоянием пассажиров, а пошел смотреть повреждения и только через несколько минут открыл двери.

ИСТОЧНИК KP.RU