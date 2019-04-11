2019-04-11T09:06:29+03:00
Общество

ВТБ в 1,5 раза увеличил сеть банкоматов с функцией recycling

Это позволило сократить издержки и оптимизировать операционные затраты банка на 70 миллионов рублей.
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ сократил издержки и оптимизировал операционные затраты на 70 миллионов рублей. Это удалось сделать благодаря тому, что количество устройств самообслуживания с функцией recycling стало на 50% выше, чем годом ранее, превысив 2700 единиц.

По словам члена правления ВТБ Валерия Чулкова, по данному показателю банк занимает лидирующие позиции в России. По сути, банкоматы с функцией recycling представляют собой замкнутый денежный цикл наличных. Купюра, внесенная одним клиентом, используется для выдачи другому без процедуры инкассации. При этом устройство самостоятельно проверяет подлинность внесенных банкнот как минимум по четырем машиночитаемым защитным признакам.

Известно, что сервис позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является значительным преимуществом для пользователя. А продолжительность беспрерывной работы между инкассациями в пять раз больше, чем у прочих многофункциональных устройств без такой функции.

К слову, в нынешнем банк планирует увеличить количество устройств с функцией recycling более чем на 1 200 единиц. Уже сейчас сеть ВТБ достигает 15 500 устройств самообслуживания, из которых свыше 6 600 – многофункциональные банкоматы, позволяющие клиентам снимать и вносить наличные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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