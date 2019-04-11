На трассе под Ростовом-на-Дону потерявшая управление иномарка врезалась в отбойник и несколько машин
Сегодня утром, 11 апреля, водителю одного из автомобилей на Новочеркасском шоссе в районе поселка Красный Колос стало плохо. Об этом в социальной сети рассказал очевидец, который снял дорожное происшествие на видео.
- Он начал прижиматься к отбойнику и биться об него. Потом его машину повело в другую сторону, там он зацепил автомобиль Opel, того откинуло на обочину. После чего продолжил движение, ударил еще несколько машин, - пишет свидетель аварии. - Машина каким-то чудом остановилась на обочине, в леспополосе. Водитель был трезв, потерял сознание.
Водителю стало плохо за рулём, он влетел в отбойник и столкнулся с несколькими авто. Новочеркасское шоссе. - 11.04.19.Это Ростов-на-Дону!
В комментариях под видео ростовчане порадовались, что данной дороге имеется отбойник, иначе у происшествия могли быть жертвы, если бы потерявший управление автомобиль вылетел на встречную полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU