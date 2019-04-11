2019-04-11T09:43:10+03:00
Происшествия

На трассе под Ростовом-на-Дону потерявшая управление иномарка врезалась в отбойник и несколько машин

Водителю стало плохо
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Стоп-кадр из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 11 апреля, водителю одного из автомобилей на Новочеркасском шоссе в районе поселка Красный Колос стало плохо. Об этом в социальной сети рассказал очевидец, который снял дорожное происшествие на видео.

- Он начал прижиматься к отбойнику и биться об него. Потом его машину повело в другую сторону, там он зацепил автомобиль Opel, того откинуло на обочину. После чего продолжил движение, ударил еще несколько машин, - пишет свидетель аварии. - Машина каким-то чудом остановилась на обочине, в леспополосе. Водитель был трезв, потерял сознание.

Водителю стало плохо за рулём, он влетел в отбойник и столкнулся с несколькими авто. Новочеркасское шоссе. - 11.04.19.Это Ростов-на-Дону!

В комментариях под видео ростовчане порадовались, что данной дороге имеется отбойник, иначе у происшествия могли быть жертвы, если бы потерявший управление автомобиль вылетел на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Батайске на видео попала девочка, выбежавшая под колеса машины
ВТБ в 1,5 раза увеличил сеть банкоматов с функцией recycling
13 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону
Пляжей станет больше: в Ростовской области увеличат число мест отдыха у воды
Житель Таганрога угнал две машины, чтобы добраться домой
В Ростове-на-Дону водителям выписали штрафы за проезд на красный, когда на перекрестке машины направлял регулировщик
В Ростове-на-Дону иностранцы могут написать упрощенный «Тотальный диктант-2019»
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области ограничили движение
«Грудь вышла бомбово»: Подписчики обсуждают весенний образ «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой
«Красивая страсть!»: «Миссис Россия» Полина Диброва решила разобрать гардероб после зимы
«Розарий на груди смотрится как откровение»: Фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяна Котова
Ростов - Спартак 14 апреля 2019: где смотреть матч 23-го тура РПЛ
Переезд «Роствертола» из Ростова-на-Дону в Батайск займет пять лет
Дом купца Солодова в центре Ростова-на-Дону отремонтируют за 31 миллион рублей
«Барби пора на пенсию»: Ростовчанка Виктория Лопырева порадовала поклонников новым образом
Тотальный диктант 2019 в Ростове-на-Дону: в ДГТУ приготовили насыщенную культурную программу
Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия
"Первый фонтан в Левенцовке": в сети обсуждают фото грязевого гейзера в Ростове-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 10-11 апреля 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону предлагают запустить сеть школьных автобусов
В Ростовской области жертвами клещей стали 162 человека
"Скоро мы не увидим Дон": ростовчане просят не строить плавучие кафе на набережной
Пропал после ДТП: В Ростовской области ищут 67-летнего пенсионера
В Ростове-на-Дону среда 10 апреля 2019 станет самым жарким днем недели
Житель Ростовской области угнал из Ставропольского края вертолет
В Новошахтинске задержали 20-летнего серийного автовора