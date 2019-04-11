На трассе под Ростовом-на-Дону потерявшая управление иномарка врезалась в отбойник и несколько машин

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-11T09:43:10+03:00

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Сегодня утром, 11 апреля, водителю одного из автомобилей на Новочеркасском шоссе в районе поселка Красный Колос стало плохо. Об этом в социальной сети рассказал очевидец, который снял дорожное происшествие на видео.

- Он начал прижиматься к отбойнику и биться об него. Потом его машину повело в другую сторону, там он зацепил автомобиль Opel, того откинуло на обочину. После чего продолжил движение, ударил еще несколько машин, - пишет свидетель аварии. - Машина каким-то чудом остановилась на обочине, в леспополосе. Водитель был трезв, потерял сознание.

Водителю стало плохо за рулём, он влетел в отбойник и столкнулся с несколькими авто. Новочеркасское шоссе. - 11.04.19.Это Ростов-на-Дону!

В комментариях под видео ростовчане порадовались, что данной дороге имеется отбойник, иначе у происшествия могли быть жертвы, если бы потерявший управление автомобиль вылетел на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU