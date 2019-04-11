В Ростове-на-Дону украинцу помешали вывезти в Грузию 21 тысячу долларов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-11T10:57:33+03:00

Мужчина не знал о том, что крупную сумму нужно задекларировать

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Таможенники, работающие в аэропорте Платов, остановили гражданина Украины, который пытался перевезти через границу 21 тысячу долларов США. 37-летний мужчина собирался улететь рейсом "Ростов-на-Дону - Тбилиси", он проходил таможенный контроль по "зеленому" коридору, когда у него обнаружили крупную сумму денег в иностранной валюте. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные средства он не подавал.

Ростовская таможня напоминает, что единовременно можно ввезти или вывезти "наличкой" сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Если у путешественника больше денег, об этом необходимо уведомить таможенников в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

- Свои действия мужчина объяснил тем, что не знал о необходимости декларировать денежные средства в сумме свыше 10 тысяч долларов США, - передает пресс-служба ведомства. - В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU