Я у мамы инженер: ростовчане закрепили снаружи балкона комнатную сушилку для белья

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-11T11:12:05+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фото, сделанное якобы в одном из спальных районов города. На снимке видно, как на одном из балконов с наружной стороны парапета прикреплена сушилка для белья, предназначенная для домашнего использования. Похоже, что дедовский способ с натягиванием веревок между двумя трубами хозяевам квартиры пришелся не по душе, и они решили проявить изобретательность.

- В Ростове все любят делать с размахом! Вот, например, "мегасушилку" соорудила на одном из балконов "яумамыинженер", - пишет автор фото в городском паблике.

- А внутри это сделать нельзя? Что за бред? Мокрое белье бьется о пыльный парапет... В чем смысл стирки?! - негодует в комментариях одна из ростовчанок.

- Да прикольно. Но если кому свалится на голову, то будет просто трындец... - пишет другая.

ИСТОЧНИК KP.RU