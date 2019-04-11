СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-11T11:21:22+03:00

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День открытых дверей в ДГТУ 2019 в Ростове-на-Дону: как сдать ЕГЭ без стресса и какие профессии сегодня самые востребованные. Школьников и их родителей будут ждать 14 апреля с 09:00. Гости познакомятся с жизнью вуза, перечнем программ подготовки и правилами приема. Встретятся с руководством университета и ответственным секретарем приемной комиссии. Ребята смогут проконсультироваться по правилам поступления в университет, задать интересующие вопросы, пройти профориентационное и психологическое тестирование. А ведущие преподаватели проведут для них лекции и тематические мастер-классы. Им расскажут о том, как сдать ЕГЭ без стресса, какие профессии сегодня входят в число наиболее востребованных, об особенностях возведения уникальных зданий и сооружений, о применении цифровых технологий в животноводстве и растениеводстве, о технологическом тренде интернета вещей и о многом другом.

Фото: ДГТУ

Кроме того, на первых трех этажах главного корпуса и Конгресс-холла развернется интерактивная выставка факультетов и структур довузовского образования. Желающие смогут стать участниками квеста «Мой выбор – ДГТУ», попробовав себя в будущей профессии. Прокачать навыки, необходимые в предпринимательстве, такие как коммуникабельность, умение анализировать, способность находить нестандартные решения, поможет деловая игра Invest-game. Также гости посетят презентацию довузовской подготовки, где смогут записаться в Академию абитуриентов, Детский и Родительский университеты.

ВАЖНО!

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 (главный корпус и Конгресс-холл ДГТУ), контактный телефон: 8 (863) 238-15-66.

Для участия необходима регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScatx8ZielT3wMkpqBs7Id50kKNLgghraxHMH4RFh3QVS2aQA/viewform

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU