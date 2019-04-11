2019-04-11T11:39:52+03:00
Общество

Ростовчан приглашают очистить Парамоновские склады 20 апреля

Владельцы комплекса и общественники запланировали субботник
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Парк-музей "ПАРАМОНЫ". Ростов".Фото из группы ВК "Парк-музей "ПАРАМОНЫ". Ростов".
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20 апреля в Ростове-на-Дону собираются убрать после зимы территорию Парамоновских складов. Субботник намечен на 10 часов утра, в нем примут участие представители владельцев архитектурного памятника, чиновники и общественность.

- В частности, впервые наведем порядок на Каменном складе, - пишет в социальной сети общественный деятель Александр Сушков. - Совместный труд на благое дело – лучшее, что объединяет людей и дает позитивные результаты. Приглашаются друзья, соратники и все, кто любит свой город.

Приглашение, правда, снова спровоцировало рассуждения горожан о том, как раньше на Парамонах было хорошо купаться, а сейчас этого делать нельзя.

Напомним, Парамоновские склады - это архитектурный памятник федерального значения, построенный в середине XIX века. Тогда, благодаря бьющим из-под земли родникам в этих зданиях постоянно сохранялась температура, благоприятная для хранения зерна. В наше время ключи использовались местными жителями для купания, пока чиновники не ликвидировали естественный бассейн, образовавшийся среди руин. Уже не раз склады хотели перестроить в современное здание, но ростовские общественники выступали против этих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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